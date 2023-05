Napoli | De Laurentiis | “Quando ad agosto ho detto che l’obiettivo era lo scudetto sembravo pazzo”

Leggi su sportface

(Di domenica 14 maggio 2023) Il presidente delAurelio Deha parlato oggi al Financial Times, ritornando sulla vittoria dello scudella sua squadra: “Nonostante avessi fatto partire tanti giocatori importanti il mio obiettivo era comunque vincere lo sculo hosembrava che stessi bestemmiando. Abbiamo vinto perché ho iniziato ad applicare al mondo del calcio ciò che ho imparato dal mondo del cinema in molti anni. Il mio obiettivo era vincere, pur rimanendo sostenibile finanziariamente.ho comprato ilper me era importante mescolare film e sport, fornire contenuti per quella che era in passato la TV e ora le piattaforme”. SportFace.