Napoli campione già in vacanza | Monza piega gli azzurri con Mota e Petagna

(Di domenica 14 maggio 2023): Questione di motivazioni e di carica emotiva. I lunghi festeggiamenti per celebrare lo scudetto devono aver lasciato il segno nelle gambe e nell'anima delche alla sua prima uscita dad'Italia cede aldel tecnico Palladino e incassa il quarto stop stagionale in campionato. Una sconfitta che non fa male ma incide sull'umore di Luciano Spalletti il perfezionista e rende più complicata la corsa a quel record di punti (91) realizzato da Maurizio Sarri nella stagione 2017-18. In verità più dei numeri da primato che servono solo agli almanacchi, la formazione partenopea conta i giorni che lo separano dall'ultima di campionato e da una stagione magica, dove le energie nervose spese soprattutto in questo finale di torneo hanno segnato il rosso. Di questo calo fisiologico e ...

