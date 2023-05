Napoli Campione d’Italia | Insigne firma maglie azzurre in Canada – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di domenica 14 maggio 2023) Lorenzoledelanche in, l’ex capitano azzurro ora gioca in Mls con il Toronto. Lorenzosi è trasferito a giocare in Mls con il Toronto, ma l’affetto dei tifosi delper l’ex capitano non manca mai. L’azzurro è ancora il colore di, e tanti tifosi non solo italiani emigranti negli USA, lo indentificano con la casacca del. Proprio oggiè stato filmato mentre veniva accolto dai tifosi del Toronto, tra cui erano presenti tanti con la maglia deled hanno chiesto un autografo all’ex calciatore partenopeo proprio su quella che fu la sua maglia quando giocava in Serie A.è diventato una sorta di ambasciatore ...