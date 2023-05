Napoli | anche Polito tra i nomi per il ruolo di Ds

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 maggio 2023) De Laurentiis e il, dovesse partire Giuntoli, starebbero pensando a Cirodel Bari comedi Ds De Laurentiis e il, dovesse partire Giuntoli, starebbero pensando a Cirodel Bari comedi Ds. Dopo aver fatto un ottimo lavoro ad Ascoli e riportato i pugliesi in B, in lotta per una promozione in A ai playoff, gli azzurri guardanoin casa biancorossa per ildi direttore sportivo. In cima alle preferenze resta Accardi, ma dovesse saltare ecco pronta l’alternativa. Lo scrive Tuttosport.