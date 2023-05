Moviola Juve-Cremonese | l’episodio chiave del match

(Di domenica 14 maggio 2023)arbitraledelvalido per la 35ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 35ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi.DEL

All'Allianz Stadium, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Cremonese: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Allianz Stadium,e Cremonese si affrontano per la 35esima giornata della Serie A ...Qualcosa del genere aveva combinato Tardelli su Rivera in- Milan 1977 - 78. Furino si ripetè ... ma De Laurentiis, giornalista del secondo canale, disponeva di unaspeciale, il Telebeam, ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/23:Bologna - Roma L'episodio chiave delladel match trae Cremonese , valido per la 35ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro ...

Moviola Juventus-Siviglia: Badé-Rabiot, rigore netto e Var che dorme Tuttosport

All’Allianz Stadium, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Juve e Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...Alle 20.45 di oggi scenderanno in campo Juve e Cremonese in un match valido per la 35esima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali Juve e Sassuolo si affrontano nel match valevole per la trentaci ...