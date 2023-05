Moviola Inter-Sassuolo | Marcenaro si perde tanti gialli | uno doppio

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 maggio 2023)ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 4-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Genova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Matteovoto 5.5. Lascia un po’ a desiderare la gestione dei cartellini. Chiede rigore già al 3? Davide Frattesi, ma l’uscita di Samir Handanovic è corretta. Il VAR gli arriva in soccorso all’11’, quando ilsi illude di essere passato in vantaggio. Sull’apertura di Maxime Lopez c’è Armand Laurienté in fuorigioco, oltre la linea dell’, poi fa lui il cross per il gol di Domenico Berardi. ...