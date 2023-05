(Di domenica 14 maggio 2023) Siparietto intv per: il tecnico della Roma arriva in mixed zone per l'intervista con Dazn mentre in studio stanno facendo rivedere gli episodi da moviola commentati da Luca Marelli.

" Partiamo da una domanda mia - dice- il fallo di Palomino a Dybala, avete dato tanti replay come questa azione di Camara Fallo duro, però 10 ripetizioni, spero che anche il fallo di ..."Questonon mi piace, preferisco ilallenatore carismatico, che sa gestire bene gli spogliatoi e sa assumersi grandi responsabilità". A margine della presentazione al Tennis club ...Domani, il Milan deve battere la Lazio mentre all'Inter può bastare non perdere a Roma, in casa del sempree mai contento. Inzaghi ha scelto rotazioni più dolci, e qui sta il ...

Mourinho polemico in diretta tv: "Partiamo da una domanda mia..." Corriere dello Sport

Siparietto in diretta tv per Mourinho: il tecnico della Roma arriva in mixed zone per l’intervista con Dazn mentre in studio stanno facendo rivedere gli episodi da moviola commentati da Luca Marelli.Il tecnico portoghese dopo il pareggio di Bologna: "Questa partita per me è un orgoglio. La squadra, anche se gioca un ragazzino dell'Under 15, non cambia la sua professionalità ...