Mourinho | il vice Salvatore Foti trova la macchina senza portiere | ladri in azione all' Eur

Salvatore Foti derubato all' Eur . Ildi José, allenatore della Roma , ha ritrovato la macchina senza due sportelli venerdì scorso , all'indomani della bella vittoria contro il Bayer Leverkusen in Europa League . Roma - ...I "cannibali" delle auto hanno colpito ancora. E questa volta a farne le spese è stato il tecnico in seconda della Roma, ovvero Salvatore Foti , ildi Jose, come riporta Il Messaggero . Una beffa per l'allenatore di origine palermitana che la mattina dopo la vittoria contro il Bayern Leverkusen ha trovato sua Toyota C - HR ...Estratto dell'articolo di Jacopo Aliprandi per corrieredellosport.it salvatore foti Oltre al danno anche la beffa. Salvatore Foti, allenatore in seconda della Roma, è stato vittima di un furto nella ...

Furti a Roma: Foti, vice di Mourinho, trova l'auto senza sportelli RomaToday

Salvatore Foti derubato all'Eur. Il vice di José Mourinho, allenatore della Roma, ha ritrovato la macchina senza due sportelli venerdì scorso, all'indomani della bella vittoria contro il Bayer ...Mou schiera a Bologna una formazione baby A Bologna il veterano (si fa per dire) sarà Nicola Zalewski. Una carriera ancora tutta da scrivere con dei presupposti niente male: l’esordio in Serie A risal ...