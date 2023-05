Mountain Bike | Coppa del Mondo | Pidcock detta legge a Nove Mesto! Braidot nono | bene i giovani azzurri

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) La stagione dideldi, per quanto riguarda la specialità olimpica del Cross Country, si apre con la vittoria del numero uno assoluto del movimento: Thomas. Il britannico, vero specialista del percorso diMesto, in Repubblica Ceca, inizia il suo percorso stagionale nel massimo circuito come meglio non poteva. Vittoria sudata e forse per questo ancora più impressionante da parte del Campione Olimpico che, dopo aver attaccato nella fase iniziale della corsa, rimane vittima di una caduta durante il sesto giro. Prova ad approfittarne un sorprendente Joshua Dubau, che si ritrova da solo in testa. La rimonta del britannico è lenta ma inesorabile. Nell’ultimo giro lo riprende, lo stacca e vince, lasciando al transalpino un comunque eccezionale secondo ...