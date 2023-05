Motomondiale | Gp Francia | Holgado vince in Moto3 davanti a Sasaki

(Di domenica 14 maggio 2023) Le Mans, 14 mag. - (Adnkronos) - Danielil Gp dinella classe. Lo spagnolo, in sella a una Ktm, precede in volata il giapponese Ayumu, su Husqvarna e due connazionali Jaume Masia (Honda) e Ivan Ortolà (Ktm). Decimo posto per l'italiano Stefano Nepa (Ktm).

ll weekend del GP disi è aperto con la gara di Moto3, dominata da Holgado. Lo spagnolo torna al successo dopo l'esordio di Portimao e si conferma come il grande favorito per il titolo. Male gli italiani. 10° Nepa,...A Le Mans secondo posto per Sasaki, terzo Masia LE MANS () - Daniel Holgado, su Ktm, ha vinto il GP didi Moto3. Secondo, dopo una volata splendida, il giapponese Ayumu Sasaki, su Husqvarna, a 150 millesimi. Terzo e quarto posto per altri due spagnoli, Jaume Masia (Honda), a quasi un secondo ed ...VEDI ANCHE Albo d'oroAlbo d'oro Gran Premio di, classe MotoGP Albo d'oro Gran Premio di, classe Moto2 Albo d'oro Gran Premio di, classe Moto3 Albo d'oro Gran ...

MotoGP Francia, Martin da urlo nella Sprint. Sul podio Binder e Bagnaia La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - ll weekend del GP di Francia si è aperto con la gara di Moto3 ... Il gran finale alle 14 con la MotoGP. (ANSA).A Le Mans secondo posto per Sasaki, terzo Masia LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) - Daniel Holgado, su Ktm, ha vinto il GP di Francia di Moto3.