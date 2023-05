Motomondiale | Gp Francia | Bezzecchi trionfa davanti a Martin e Zarco

(Di domenica 14 maggio 2023) Le Mans, 14 mag. - (Adnkronos) - Marcosu Ducati vince il Gp dinella classe MotoGp. Il pilota romagnolo del team VR46 vince in solitariaallo spagnolo Jorgee al francese Johann, entrambi in sella alla Ducati del team Pramac. Quarto posto per lo spagnolo Augusto Fernandez, con la migliore delle Ktm che si lascia alle spalle Aleix Espargaro con l'Aprilia e il sudafricano Brad Binder, suo compagno di marca. Momento caotico della gara al 5° giro con la caduta di Francesco Bagnaia e Maverick Vinales dopo un contatto: i due prima litigano, poi si danno la mano. Poco dopo contatto anche tra Luca Marini (andato al centro medico per controlli) e Alex Marquez. A due giri dalla fine Marc Marquez cade quando era al 2° posto. Bagnaia resta in vetta alla classifica mondiale ...

Finisce quasi subito, a 22 giri dalla fine, il Gp didel campione del mondo della Ducati Francesco Bagnaia speronato dalla Aprilia di Vinales. Dopo la caduta i due piloti si mettono a litigare allungando anche le mani: sono volati spintoni e ...LE MANS - Pecco Bagnaia e Maverick Vinales sono stati protagonisti di un litigio in pista durante il GP didi MotoGP. Lo spagnolo, con una manovra rischiosissima, butta già il pilota Ducati. I due, dopo l'incidente, hanno litigato nella ghiaia per l'episodio appena ...LE MANS - Atmosfera rovente durante la gara del Gran Premio didi MotoGP. Maverick Vinales, con una manovra rischiosissima, butta già Pecco Bagnaia. I due, dopo l'incidente, hanno litigato nella ghiaia per l'episodio appena accaduto. A BREVE IL SERVIZIO ...

MotoGP Francia, la gara di Le Mans in diretta LIVE: Bezzecchi e Marquez per la vittoria Sport Fanpage

Marco Bezzecchi su Ducati non ufficiale (VR46 Racing) ha vinto il Gran Premio di Francia classe MotoGp a Le Mans, portandosi a- 1 in classifica dal connazionale e leader della classifica Bagnaia.Le Mans, 14 mag. – (Adnkronos) – Marco Bezzecchi su Ducati vince il Gp di Francia nella classe MotoGp. Il pilota romagnolo del team VR46 vince in solitaria davanti allo spagnolo Jorge Martin e al fran ...