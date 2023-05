MotoGP | succede di tutto a Le Mans | trionfa Bezzecchi Bagnaia fuori | litiga con Viñales 

1000° GP con colpo di scenadi tutto nella domenica di Le Mans, con i campioni dellache hanno voluto 'festeggiare' il 1000esimo weekend nella storia del Motomondiale con una gara che sarà ricordata per molto ...Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®,™, UEFA Champions League, Serie A e ... Al ristorante,l'irreparabile. (SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310) Non è un paese ...Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®,™, UEFA Champions League, Serie A e ... Al ristorante,l'irreparabile. (SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA 4K ore ...

MotoGP, Marco Bezzecchi domina a Le Mans e vince il 1000° GP della storia! Tante cadute, out Bagnaia OA Sport

Seconda vittoria stagionale per il pilota romagnolo nel quinto appuntamento del Mondiale. Rissa sfiorata tra Bagnaia e Viñales ...Marco Bezzecchi rialza la testa dopo un paio di weekend sottotono e torna alla vittoria, aggiudicandosi il 1000° Gran Premio della storia del Motomondiale e centrando il secondo successo della sua car ...