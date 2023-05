MotoGP | quando la prossima gara? GP Italia 2023 | programma | orari | tv | calendario 9-11 giugno

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) La particolare struttura deldellafa sì che il Motomondiale si appresti a osservare una lunga pausa primaverile. La volontà di smarcarsi il più possibile dalla forte concorrenza della Formula 1 ha difatti spinto Dorna a nonre alcun appuntamento in concomitanza con l’imminente trittico del Circus. Di conseguenza, le moto si fanno da parte e aspettano pazientemente. Il ritorno in azione è fissato nel weekend del 9-11, durante il quale si correrà proprio nel nostro Paese. In questi giorni assisteremo al Gran Premio d’, ormai stanziatosi definitivamente al Mugello, dove l’evento va in scena ininterrottamente dall’ormai lontano 1994. L’autodromo è uno dei più spettacolari in assoluto, poiché si sviluppa sulle colline toscane, proponendo una ...