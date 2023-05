MotoGP | pagelle GP Francia 2023 | Bezzecchi un fulmine | Marquez spreca tutto | Le Mans resta tabù per Bagnaia

(Di domenica 14 maggio 2023) LEDEL GP DIMarco9: pzione eccezionale e ritmo stellare per tutta la gara, dopo una bella partenza (finalmente). Una vittoria meritata dunque per il Bez, al netto delle cadute altrui. L’unica mezza sbavatura in occasione del sorpasso troppo azzardato su, ma dal momento della penalità (ha dovuto cedere una posizione) ha reagito alla grande non lasciando scampo alla concorrenza. Ducati Pramac 8: vittoria nella Sprint con Martin e doppio podio in gara. Weekend straordinario a Leper il team satellite della Ducati, grazie ad un Martin finalmente centrato e al guizzo domenicale del padrone di casa francese Zarco (3°). Le disavventure altrui hanno dato una mano, ma la pzione dei piloti sul ritmo e bella ...

La classifica del Mondiale2023 aggiornata dopo il Gran Premio di Francia vinto da Marco Bezzecchi in sella alla sua ... LEORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA Francesco ...A Le Mans va a Marco Bezzecchi il GP di Francia della. Sul podio Jorge Martin e Johann Zarco. Caduta per Pecco Bagnaia dopo un contatto con Maverick Vinales , stessa sorte per Alex Marquez e Luca Marini . Nel finale scivolata anche per Marc ...Va in archivio anche il Gran Premio di Francia 2023 di, che ha visto trionfare sul tracciato di Le Mans uno splendido Marco Bezzecchi , autore di una rimonta con tanto di fuga a dir poco spettacolare. Il pilota della Ducati Mooney VR46 domina in ...

LE PAGELLE DEL GP DI FRANCIA 2023 Marco Bezzecchi 9: prestazione eccezionale e ritmo stellare per tutta la gara, dopo una bella partenza (finalmente). Una vittoria meritata dunque per il Bez, al netto ...Caduta anche per un contatto tra Marini e Aleix Espargaró. Clamoroso scivolone nel finale di Marc Marquez, era secondo. La MotoGP torna nel weekend dell’11 giugno con la gara del Mugello: diretta Sky ...