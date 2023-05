MotoGP | Marco Bezzecchi | “Una gara fantastica! La moto è quella di ieri | la differenza? La partenza…”

(Di domenica 14 maggio 2023)si aggiudica il Gran Premio numero 1000 della storia delmondiale. Una vera e propria pietra miliare per il romagnolo che, senza ombra di dubbio, ha vinto una delle gare più dominate della sua carriera. Il Gran Premio di Francia, corso sullo splendido tracciato di Le Mans, ha visto il portacolori del team Ducati Mooney VR46 salire in vetta e prendere il largo in maniera inesorabile. Unaed eliminazione viste le cadute di Maverick Vinales, Francesco Bagnaia, Alex e Marc Marquez, Luca Marini, Alex Rins e Jack Miller. Il “Bezz”, invece, ha saputo tenersi lontano dai guai e ha guidato come solo i grandi campioni sanno fare, chiudendo con oltre 4 secondi di vantaggio sull’accoppiata del team Ducati Pramac composta da Jorge Martin e Johann Zarco. Al termine della...

