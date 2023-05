MotoGP Le Mans | le pagelle | Bagnaia frustrato | Bezzecchi fenomenale | Marquez indemoniato Vinales folle

...Leinsieme dolce e amaro per la Ducati. La gioia è stata per la tripletta di Rosse sul podio, con Bezzecchi davanti a Martin e Zarco. Il pilota della VR46 ha vinto la sua seconda gara in, ...A Leva a Marco Bezzecchi il GP di Francia della. Sul podio Jorge Martin e Johann Zarco. Caduta per Pecco Bagnaia dopo un contatto con Maverick Vinales , stessa sorte per Alex Marquez e Luca ...Marco Bezzecchi su Ducati non ufficiale (VR46 Racing) ha vinto il Gran Premio di Francia classea Le, portandosi a - 1 in classifica dal connazionale e leader della classifica Bagnaia. Dietro al pilota italiano le due Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Il 15enne Guido ...

A Le Mans lite Bagnaia-Vinales. Arbolino trionfa in Moto2 LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) - Marco Bezzecchi, con la Ducati targata Mooney VR46 ...Seconda vittoria stagionale per il pilota romagnolo nel quinto appuntamento del Mondiale. Rissa sfiorata tra Bagnaia e Viñales ...