MotoGP | Jorge Martin | “Grande lotta con Marc Marquez | contento del secondo posto”

A Le Mans va a Marco Bezzecchi il GP di Francia della. Sul podioMartin e Johann Zarco. Caduta per Pecco Bagnaia dopo un contatto con Maverick Vinales , stessa sorte per Alex Marquez e Luca Marini . Nel finale scivolata anche per Marc ......ha vinto il Gran Premio di Francia classea Le Mans, portandosi a - 1 in classifica dal connazionale e leader della classifica Bagnaia. Dietro al pilota italiano le due Ducati Pramac di...Marco Bezzecchi su Ducati non ufficiale (VR46 Racing) ha vinto il Gran Premio di Francia classea Le Mans. Dietro al pilota italiano le due Ducati Pramac diMartin e Johann Zarco. . 14 maggio 2023

MotoGP Francia, Martin da urlo nella Sprint. Sul podio Binder e Bagnaia La Gazzetta dello Sport

A Le Mans lite Bagnaia-Vinales. Arbolino trionfa in Moto2 LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) - Marco Bezzecchi, con la Ducati targata Mooney VR46 ...Seconda vittoria stagionale per il pilota romagnolo nel quinto appuntamento del Mondiale. Rissa sfiorata tra Bagnaia e Viñales ...