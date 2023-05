MotoGP in tv | orari GP Francia 2023 | programma gara | streaming | palinsesto TV8 e Sky | diretta e differite

(Di domenica 14 maggio 2023) Oggi, domenica 14 maggio, il circuito Bugatti di Le Mans ospita il Gran Premio di, valevole come quinto round stagionale del Mondiale. Riflettori puntati sul pole-man e campione iridato in carica della Ducati Francesco Bagnaia, che va a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo Jerez de la Frontera per allungare ulteriormente in testa al campionato. Pecco, terzo nella Sprint Race del sabato, è il principale favorito per il successo nellalunga pur dovendo fare i conti con alcuni avversari particolarmente competitivi e temibili. Tra questi spicca il nome di Jorge Martin, dominatore incontrastato della Sprint francese. Candidate al podio anche le KTM ufficiali di Jack Miller (4° in griglia, caduto nellabreve) e Brad Binder (super rimonta da 10° a 2° nella Sprint ...

... gara Moto3 (differita su TV8 alle 14.05) Ore 12: Paddock Live Ore 12.15: gara Moto2 (differita su TV8 alle 15.20) Ore 13.15: Paddock Live Ore 13.30: Grid Ore 14: gara(...Il programma completo con le date e gliper il Gran Premio d'Italia , valevole per il sesto appuntamento del Mondiale 2023 di Moto GP ,...trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, ...Jonas Folger (KTM)oggi Francia 2023 Le Mans su TV8 Ecco glidelle dirette e delle differite del GP di Francia, tutto in chiaro su TV8. Oggi Domenica 14 Maggio in differita 13:00: ...

MotoGP, orari e dove vedere il GP Francia a Le Mans: il via alle 14 Sky Sport

LE MANS - Tutto pronto per la gara del Gran Premio di Francia, valevole per la quinta tappa stagionale della MotoGP. A partire dalla pole position sarà Pecco Bagnaia, che andrà alla ricerca di un ...Tutto pronto per l'appuntamento di Le Mans, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Pecco Bagnaia partirà in pole davanti a Marquez e a Marini. Diretta sui canali Sky alle ore 14.00 ...