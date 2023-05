MotoGP GP Francia 2023 | Martin | “Gran battaglia con Marquez | è stata una gara difficile”

(Di domenica 14 maggio 2023) Il pilota della Ducati Pramac, Jorge, dopo lo splendido secondo posto conquistato al termine delPremio didi MotGP sul tracciato di Le Mans, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “E’unaall’inizio perché mi sono quasi scontrato con Marini. Con Marcunade, ci siamo superati a vicenda per una decina di volte, poi, nel sorpasso decisivo, ho chiuso la strada. Poi, quando lui è caduto, ho tenuto a distanza Zarco”. SportFace.

A Le Mans lite Bagnaia - Vinales. Arbolino trionfa in Moto2 LE MANS () - Marco Bezzecchi, con la Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, ha vinto il GP diclassedisputato a Le Mans con il tempo di 41'37"970. Secondo ha chiuso lo spagnolo Jorge Martin (a 4"256) con la Ducati Prima Pramac, terzo, a sorpresa, il francese Joahnn Zarco (a 4"...AGI - Marco Bezzecchi , con la Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, ha vinto il GP diclassedisputato a Le Mans con il tempo di 41'37'970. Secondo ha chiuso lo spagnolo Jorge Martin (a 4'256) con la Ducati Prima Pramac, terzo, a sorpresa, il francese Joahnn Zarco (a 4'...A Le Mans va a Marco Bezzecchi il GP didella. Sul podio Jorge Martin e Johann Zarco. Caduta per Pecco Bagnaia dopo un contatto con Maverick Vinales , stessa sorte per Alex Marquez e Luca Marini . Nel finale scivolata anche ...

Gara di 14 giri causa una bandiera rossa per un incidente che ha coinvolto tre piloti (stanno bene). Tony in testa dall'inizio alla fine ...Marco Bezzecchi su Ducati vince il Gp di Francia nella classe MotoGp. Il pilota romagnolo del team VR46 vince in solitaria davanti allo spagnolo Jorge Martin e al francese Johann Zarco, entrambi ...