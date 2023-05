MotoGP GP Francia 2023 | Marc Marquez cade a due giri dal termine e butta via il podio

(Di domenica 14 maggio 2023)è tornato, ma finisce a terra anche nel Gran Premio didi. Lo spagnolo della Honda stava facendo una grandissima gara al suo ritorno in pista dopo il lungo stop per infortunio ed era in lotta per il secondo posto con il connazionale Jorge Martin. Nel momento clou, però, proprio quando mancavano duealdella gara,è andato nuovamente oltre i propri limiti scivolando e spalancando la strada delalle Ducati Pramac di Martin e Joahnn Zarco. Una caduta pesante, che speriamo non comporti delle nuove conseguenze fisiche per l’otto volte campione del mondo. SportFace.

Chivasso non ci può ancora credere: Pecco Bagnaia, il "suo" pilota Ducati, è finito a terra dopo l'incidente con Maverick Vinales., incidente per Bagnaia: gara finita Siamo al sesto giro quando Maverick Vinales perde il controllo della sua Aprilia e finisce contro Pecco Bagnaia, in sella alla sua Ducati. Un ...Due partenze, due volte in testa. La seconda volta meglio della prima, dopodiché Tony Arbolino ha preso il largo verso la quinta vittoria in Moto 2 . Un successo pesante che lo lancia in vetta al ...LE MANS - Pecco Bagnaia e Maverick Vinales sono stati protagonisti di un litigio in pista durante il GP didi. Lo spagnolo, con una manovra rischiosissima, butta già il pilota Ducati. I due, dopo l'incidente, hanno litigato nella ghiaia per l'episodio appena ...

MotoGp: cadono Bagnaia e Vinales, farwest in pista tra i due. Dopo l'uscita di pista è lite tra i piloti di Ducati e Aprilia (ANSA) ...Marco Bezzecchi conquista la vittoria del GP di Francia 2023 di MotoGP e vola al secondo posto della classifica Piloti: ora Bagnaia è davanti di un solo punto. Marco Bezzecchi si prende la vittoria ...