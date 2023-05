MotoGp Francia 2023 | Bezzecchi vince a LeMans e Bagnaia ko

(Di domenica 14 maggio 2023) (Adnkronos) – Marcosu Ducatiil Gp dinella classe. Il pilota romagnolo del team VR46 trionfa in solitaria davanti allo spagnolo Jorge Martin e al francese Johann Zarco, entrambi in sella alla Ducati del team Pramac. Quarto posto per lo spagnolo Augusto Fernandez, con la migliore delle Ktm che si lascia alle spalle Aleix Espargaro con l’Aprilia e il sudafricano Brad Binder, suo compagno di marca. Momento caotico della gara al 5° giro con la caduta di Francescoe Maverick Vinales dopo un contatto: i due prima litigano, poi si danno la mano. Poco dopo contatto anche tra Luca Marini (andato al centro medico per controlli) e Alex Marquez. A due giri dalla fine Marc Marquez cade quando era al 2° posto.resta in vetta alla classifica ...

Le due gare di questo weekend si sono disputate insul prestigioso circuito di Le Mans dove questo pomeriggio andrà in scena anche la gara dicon Pecco Bagnaia (Ducati) in pole ...Super Marco Bezzecchi ! Con la Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, ha vinto il GP diclassedisputato a Le Mans con il tempo di 41'37'970. Secondo ha chiuso lo spagnolo Jorge Martin (a 4'256) con la Ducati Prima Pramac, terzo, a sorpresa, il francese Joahnn Zarco (a 4'...

(Adnkronos) - Marco Bezzecchi su Ducati vince il Gp di Francia nella classe MotoGp. Il pilota romagnolo del team VR46 trionfa in solitaria davanti allo spagnolo Jorge Martin e al francese Johann Zarco ...MotoGP Le Mans Ducati Pramac – Piacevole conferma per Jorge Martin nel Gran Premio di Francia a Le Mans valido come sesto appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Dopo al vittoria conquistata nella ...