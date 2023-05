MotoGP | Bezzecchi vince in Francia Incidente e litigio in pista tra Bagnaia e Vinales

(Di domenica 14 maggio 2023) Marcoha vinto il Gp didellaprecedendo la coppia della Ducati Pramac Jorge Martin, secondo, e Johann Zarco, terzo. Il pilota del team Mooney VR46, al secondo successo nella classe regina in stagione, ha dominato la corsa approfittando dei ritiri di ‘Pecco’e Maverick, venuti a contatto nelle battute iniziali e costretti al ritiro. L’tra i due campioni del mondo è avvenuto alla curva, quando la Ducati e l’Aprilia si sono toccate. Entrambi sono finiti fuorimentre si trovavano in terza e quarta posizione. Dopo la cadutahanno anche litigato accusandosi vicendevolmente per l’. Poi, una volta tornati box, i due si sono stretti la mano. La ...

A Le Mans lite Bagnaia - Vinales. Arbolino trionfa in Moto2 LE MANS (FRANCIA) - Marco, con la Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, ha vinto il GP di Francia classedisputato a Le Mans con il tempo di 41'37"970. Secondo ha chiuso lo spagnolo Jorge Martin (a 4"256) ...AGI - Marco, con la Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, ha vinto il GP di Francia classedisputato a Le Mans con il tempo di 41'37'970. Secondo ha chiuso lo spagnolo Jorge Martin (a 4'256) ...La gioia è stata per la tripletta di Rosse sul podio, condavanti a Martin e Zarco. Il pilota della VR46 ha vinto la sua seconda gara in, se in Argentina era stato un successo sotto ...

Francia, vittoria strepitosa di Bezzecchi: va a -1 da Bagnaia che cade come Marquez La Gazzetta dello Sport

Caduta anche per un contatto tra Marini e Aleix Espargaró. Clamoroso scivolone nel finale di Marc Marquez, era secondo. La MotoGP torna nel weekend dell’11 giugno con la gara del Mugello: diretta Sky ...In classifica mondiale Bagnaia resta leader con un punto di vantaggio su Bezzecchi Il pilota del team Mooney VR46 ha dominato la corsa, caduti Bagnaia e Marquez. Marco Bezzecchi ha vinto il Gp di Fran ...