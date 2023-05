MotoGp | Bagnaia | ' Incidente di gara | circostanza sfortunata'

"Sembrerebbe solo una distorsione, niente di preoccupante - Francescocommenta a Sky Sport la gara di Le Mans e l'incidente con Maverick Vinales - Non stavamo spingendo forte in quel momento, ho preferito attendere e forse ho sbagliato. Se mi fossi messo davanti ...Il GP di Francia diè finito prima del tempo per Francescoe Maverick Viñales . L'italiano, campione in carica, e lo spagnolo sono caduti sul finire del sesto giro. Un incrocio di traiettorie ha fatto sì ...Primi giri del GP di Francia incandescenti. Al quinto giro, infatti, sono caduti ben quattro piloti: il primo episodio ha coinvolto Peccoe Maverick Viñales , il secondo Luca Marini e Alex Marquez . In entrambi i casi non ci sono state gravi conseguenze. Quanto all' episodio Marini - Marquez , il pilota italiano è stato portato ...

MotoGP, gli highlights della gara di Le Mans: vince Bezzecchi, poi Martin. Out Bagnaia Sky Sport

Marco vince il GP di Francia e ora vede più vicina la vetta del Mondiale. Secondo Martin: "Grande sfida con Marquez". Terzo Zarco: "Onorato di salire sul podio del GP numero 1000" ...Vittoria del pilota italiano che rilancia le sue ambizioni iridate, ma la gara passerà alla storia per la rissa sfiorata tra Pecco (ancora primo in classifica) e Maverick ...