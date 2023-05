MotoGp | Alex Marquez penalizzato a Le Mans | -3 posizioni in griglia al Mugello

(Di domenica 14 maggio 2023)partirà con trein meno nel prossimo GP d’Italia alper i fatti accaduti nel GP di Le. Il pilota spagnolo è stato sanzionato dai commissari del Gp francese per il contatto con Brad Binder ad inizio gara. Un weekend da dimenticare perche ha concluso il Gran Premio di Ledopo soli cinque giri per un altro contatto con Luca Marini. La sanzione più pesante è arrivata nel post gara, infatti: Lo spagnolo del team Gresini è stato sanzionato dai commissari di gara del Gp di Francia. Al, dunque, perderà trein. SportFace.

... con la Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, ha vinto il GP di Francia classedisputato a ... Fuori pista a due giri dalla fine, quando era secondo,Marquez. Incidenti, per fortuna senza ...14/05/2023 - 18:55 Il migliore al via del GP di Francia diè stato Marc Marquez (Honda) seguito da Jack Miller (Red Bull KTM ), mentre l'altro pilota ...altro incidente ha coinvolto Marini e...... con la Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, ha vinto il GP di Francia classedisputato a ... Fuori pista a due giri dalla fine, quando era secondo,Marquez. Incidenti, per fortuna senza ...

MotoGP, per Marini nessuna frattura per il contatto con A. Marquez: "Poteva andare peggio" Sky Sport

GP di Francia da dimenticare per Alex Marquez: il pilota del team Gresini, uscito di scena (senza colpe) al quinto giro di Le Mans per un incidente con Luca Marini, ha subito una penalità da scontare ...Alyoska Costantino | Segue la cronaca del GP Francia 2023 classe MotoGP, quinta prova del campionato del mondo. A vincere la gara di Le Mans al Bugatti ...