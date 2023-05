MotoGp | a Le Mans una pole alla Marquez per Bagnaia Capolavoro-Martin

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) Anche il sabato di Lesi tinge di rosso Ducati. O almeno, in buona parte. Perché se nella qualifica la moto ufficiale della casa di Borgo Panigale non ha eguali, con il campione del Mondo Francescoin sella, nella sprint race le cose vanno in maniera diversa. Pecco è bravo ancora una volta - non è una novità ormai in stagione - a raddrizzare nel secondo giorno in pista un weekend che sembrerebbe destinato ad andare nel peggiore dei modi, da quanto si vede il venerdì. E allora via, mette da parte il decimo tempo risicato delle Libere, non si cura di un Marcfastidioso quanto caparbio nel rubargli la scia e si prende una superposition, la numero 13 in carriera. Sono solo 58 i millesimi per cui stacca lo spagnolo della Honda, tornato in pista proprio qui in Francia dopo aver saltato tre Gp per ...