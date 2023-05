Moto3 | Daniel Holgado vince a Le Mans | cade Diogo Moreira 10° Stefano Nepa

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023)si è imposto nel GP di Francia, quinto round del Mondiale 2023 di. In una gara su ritmi straordinari nelle ultime tornate, l’iberico del Red Bull KTM Tech3 ha posto il suo secondo sigillo stagionale dopo quello di Portimao (Portogallo), in maniera autorevole. Alle sue spalle si sono classificati il giapponese Ayumu Sasaki (Liqui Husqvarna Intact GP), distanziato di 0.150, e l’altro spagnolo Jaume Masiá (Leopard Racing) a 0.946.ha potuto contare su una moto estremamente prestazionale in trazione, facendo sempre la differenza nell’ultimo settore. Nonostante l’effetto scia fosse un fattore in favore dei rivali, lo spagnolo è riuscito a fare gara di testa negli ultimi giri, rendendosi praticamente inattaccabile. Una vittoria importante nella lotta per l’iride, considerata l’uscita di scena del ...