Moto2 | risultati ed ordine d’arrivo GP Francia 2023 | successo di Tony Arbolino

(Di domenica 14 maggio 2023) Ie l’di arrivo del GP di, quinta gara dell’anno del mondiale di. Sul circuito di Le Mans, a trionfare è, che centra il secondostagionale e si porta al comando in solitaria in classifica generale. Il pilota italiano ha preceduto Salac, secondo, e Lopez, terzo. Quarta piazza per un buon Celestino Vietti, davanti a Dixon. A punti anche Dennis Foggia, quattordicesimo. Gara caratterizzata da una bandiera rossa sventolata al secondo giro per un pauroso incidente a tre che ha coinvolto Canet, Gonzalez e Arenas. LA CLASSIFICA AGGIORNATADI ARRIVO 12 Salac 3 López 4 Vietti 5 Dixon 6 Chantra 7 Baltus 8 Aldeguer 9 García 10 Ogura 11 Tulovic 12 ...

Motomondiale circuito Honda, i vincitori di Motogp,e Moto 3 Moto GP Francia a Le Mans: tutto pronto! Come andrà in Francia Il campione in carica riuscirà a ripetere i suoi ultimiCerto il circuito è uno dei più famosi al mondo per il ...Alle 12.20 la, con gli occhi puntati su Arbolino e Vietti. Il gran finale alle 14 con la ... ILatorna in pista e lo fa col GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2023. Il Gran ... Questa la griglia di partenza, sulla base deimaturati in ...

Moto2, GP Francia: highlights e risultati delle qualifiche a Le Mans Sky Sport

Moto2 Gp Francia Le Mans Gara - Tony Arbolino è il vincitore del Gran Premio di Le Mans e allunga in classifica mondiale a +25 su Pedro Acosta, protagonista di una caduta fortunatamente senza consegue ...MOTO2 - Grandissima vittoria di Tony Arbolino nel Gran Premio di Francia, quinto atto del campionato 2023 della Moto2.