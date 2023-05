Moto2 | Gp Le Mans | gli highlights della gara

(Di domenica 14 maggio 2023) Arbolino domina in Francia e allunga nel Mondiale. Acosta caduto. nbsp;L'italiano del team VDS si impone a Ledavanti a Salac e Lopez, dopo un'interruzione per bandiera rossa e va a +25 nel ...

Arbolino domina in Francia e allunga nel Mondiale. Acosta caduto. nbsp;L'italiano del team VDS si impone a Ledavanti a Salac e Lopez, dopo un'interruzione per bandiera rossa e va a +25 nel campionato su Acosta, che scivola quando era secondo. 4° ..., Arbolino vince e va in testa al Mondiale Tony Arbolino ha il Gran Premio di Francia ina Leportandosi da solo in testa al Mondiale con 25 punti di vantaggio su Acosta. Quarto ...AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 9 Oh lalà! Su una pista che gli piace (ci ha vinto in), tira fuori ... VEDI ANCHE MotoGP Francia 2023, Bezzecchi domina a Le! Bagnaia e Marquez nella ghiaia! MotoGP ...

Il pilota italiano in sella all’Elf Marc VDS Racing Team si è aggiudicato il GP di Francia, quinto appuntamento del Motomondiale 2023 di Moto2, mettendo a referto ... in scena sul circuito Bugatti di ...L'intera giornata della domenica da Le Mans con le gare tre classi, Moto3, Moto2 e MotoGP A Le Mans si disputa il 1000° GP del motomondiale. Ecco come è cambiato il campionato dagli inizi del… Leggi ...