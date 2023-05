Moto Gp Francia | vince Bezzecchi davanti a Martin 

(Di domenica 14 maggio 2023) AGI - Marco, con la Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, ha vinto il GP diclasseGP disputato a Le Mans con il tempo di 41'37"970. Secondo ha chiuso lo spagnolo Jorge Martin (a 4"256) con la Ducati Prima Pramac, terzo, a sorpresa, il francese Joahnn Zarco (a 4"795) anche lui della Ducati Prima Pramac. Quarto e quinto posto per gli spagnoli Augusto Fernandez (Ktm, a 6"281) ed Aleix Espargaro' (Aprilia, a 6"726). Settimo posto per il francese Quartararo con la Yamaha, completano la top ten Di Giannantonio (8 ), Nakagami (9 ) e Morbidelli (10 ). Fuori pista a due giri dalla fine, quando era secondo, Alex Marquez. Incidenti, per fortuna senza conseguenze, per Bagnaia e Vinales e Luca Marini e Alex Marquez.

Moto: Francia, a Le Mans record di presenze per un GP Agenzia ANSA

Alyoska Costantino | “Sono molto contento. Abbiamo fatto un fine settimana sempre in crescendo ed oggi il feeling con la moto era ottimo. Abbiamo lottato, ho ...Alyoska Costantino | "E' stata una gara dura sin dal primo giro, ho faticato a trovare il miglior feeling per poter spingere. Ero piuttosto al limite ed ho ...