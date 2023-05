Moto GP Francia | quando e a che ora vedere la gara su tv8

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 14 maggio 2023) Tutto pronto per l’imperdibile appuntamento con laGp, oggi, domenica 14 maggio 2023, che sarà presente a Le Mans per il quinto gran premio della stagione. Unaattesissima, che arriva all’indomani del podio nella Sprint conquistato da Pecco Bagnaia, il quale per il momento è anche in testa nel Mondiale: attualmente ha 23 punti di vantaggio su Binder (Ktm) e 26 su Bezzecchi (Mooney VR46). Ecco tutti i dettagli per ladi oggi in questo articolo!mondiale circuito Honda, i vincitori digp,2 eGPa Le Mans: tutto pronto! Come andrà in? Il campione in carica riuscirà a ripetere i suoi ultimi risultati? Certo il circuito è uno dei più famosi al mondo per il settore. C’è ...