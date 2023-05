La gara inera anche l'evento numero 1.000 nella storia del motomondiale. . 14 maggio 2023Archiviato il GP di, la MotoGP avrà ora tre settimane di pausa prima di fare tappa al ... Danilo Petrucci (#9, Ducati Lenovo Team) " 11° "Provare lavenerdì e dover imparare tutto in poco ...Le due gare di questo weekend si sono disputate insul prestigioso circuito di Le Mans dove questo pomeriggio andrà in scena anche la gara di Motogp con Pecco Bagnaia (Ducati) in pole ...

Moto: Francia, a Le Mans record di presenze per un GP - Moto Agenzia ANSA

Il pilota italiano e quello spagnolo hanno spiegato il loro punto di vista sul brutto incidente che li ha visti coinvolti ...Nel GP di Le Mans, in top class, sono caduti ben 8 piloti. Si allunga così la clamorosa striscia di gare di questa MotoGP 2023 in cui basta arrivare ultimi… per prendere punti. Come mai assistiamo a u ...