Mosca | ' colpiti siti di armi occidentali in Ucraina'

Il ministero della Difesa russo ha reso noto che gli attacchi della notte a Ternopil (in Ucraina occidentale) e Petropavlivka, nella regione orientale di Dnipropetrovsk, hanno "colpito" siti di armi occidentali in Ucraina. Il capo del gruppo Wagner che assedia la città, Yevgeny Prigozhin, è ormai vicino allo strappo con Mosca. Gli ucraini monitoreranno da vicino i movimenti del 'grande comandante' per non essere sorpresi.

Il ministero della Difesa russo ha reso noto che gli attacchi della notte a Ternopil (in Ucraina occidentale) e Petropavlivka, nella regione orientale di Dnipropetrovsk, hanno "colpito" siti di armi o ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...