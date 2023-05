Morto a 31 anni lo youtuber “Io vs cancro” | aveva raccontato sul web la sua battaglia contro un sarcoma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023)aperto un canale Youtube con cui raccontava agli utenti la sua lottail tumore. Una lotta che però non è riuscito a vincere. LoMarco, 31enne, meglio noto sul web come “Io vs”, si è spento mercoledì 10 maggio. Sul suo canale, che in poco tempo ha raggiunto oltre 19mila iscritti, il 31enne hal’inizio della suae la scoperta del male: nel 2021, poco dopo la notte di Capodanno, ha accusato un forte dolore nella zona pelvica. Dagli esami effettuati, i medici che lo hanno soccorso hanno individuato una patologia rara ed estremamente aggressiva: ildesmoplastico a piccole cellule rotonde, una massa maligna che nel caso di Marco si estendeva per 17 centimetri. Il canale Youtube è stato inaugurato dal 31enne subito ...