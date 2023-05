Morgan ricorda Roberto Rossi e gli dedica un requiem | “Grazie per ciò che sei stato”

(Di domenica 14 maggio 2023) Come solo lui sa fare,e lo fa con un post struggente in cui lo ringrazia per la loro vita insieme e il suo impegno nella musica. Marco Castoldi sceglie parole e musica per condividere con i suoi follower un momento di raccoglimento fatto di note e ricordi.è scomparso l’11 maggio dopo una lunga malattia. Il mondo della musica gli ha reso omaggio con numerosi post pubblicati sui social.direttore d’orchestra al Festival di Sanremo, direttore della Sony Music Italy e tastierista di Eros Ramazzotti. Una personalità fondamentale per l’intrattenimento italiano degli ultimi 40 anni, chepubblicando unper ...

...partecipato alla terza edizione di X Factor e ha conquistato il primo posto con la guida di. ... la storia di Marco Mengoni ciche il successo non arriva facilmente ma richiede impegno, ......come obiettivo quello di competere con banche tradizionali del calibro di Citigroup e JP... Una prassi cheil meccanismo che ha dato vita alla Grande Crisi dei mutui subprime del 2007 con ...César Vallejo nel rappresentare la colonizzazione delle multinazionali statunitensi ( la United Fruit Company e la Tela Railroad Company e la Pierpont& C. e ancora e ancora) che s'...

L’intera discografia italiana piange la scomparsa del Maestro Roberto Rossi All Music Italia

Come solo lui sa fare, Morgan ricorda Roberto Rossi e lo fa con un post struggente in cui lo ringrazia per la loro vita insieme e il suo impegno nella musica. Marco Castoldi sceglie parole e musica pe ...La figlia di Morgan ed Asia Argento si è raccontata a tutto tondo in un'intervista: la vita insieme alla fidanzata e i suoi progetti ...