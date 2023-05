Monza | Petagna | 'L'obiettivo è l'8° posto | avevo bisogno di segnare'

Nella ripresa entra Kvaratskhelia ma a segnare è ancora il. Minuto 9, Dany Mota sferra un destro potente, Gollini respinge,mette dentro da due passi . Un minuto dopo Rrahmani si fa ...- E' arrivata in Lombardia la quarta sconfitta in campionato per il Napoli , che si è arreso all'ottimodi Palladino (2 - 0, gol di Mota Carvalho e dell'ex) e ha pagato dazio alla scarsa concentrazione dopo i tanti festeggiamenti per lo scudetto. L'unico motivo di rammarico per gli azzurri ...- Napoli 2 - 0 Marcatori: 18' pt Dany Mota; 9' st(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio 7; Izzo 6 (38' st Antov sv), Marlon 6.5, Caldirola 6.5; Ciurria 6.5, Rovella 6 (31' st Sensi sv), ...

Diretta Monza-Napoli 2-0: Mota e Petagna piegano gli azzurri Corriere dello Sport

L'ex azzurro Andrea Petagna, attaccante del Monza, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il gol e la vittoria contro il Napoli.La squadra di Palladino continua a stupire, battuta anche la capolista Campione d’Italia: all’ultima c’è Atalanta-Monza Mota Carvalho e l’ex Atalanta Petagna regalano ai tifosi brianzoli un altro pome ...