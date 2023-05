Monza | Palladino | 'Stimo molto Spalletti | il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti'

...di Serie A Le formazioni di- Napoli (ore 15)(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Petagna. All.:...(3 - 4 - 1 - 2): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Caprari; Dany Mota, Petagna. Allenatore: Raffaele. A disposizione: Cragno, Sorrentino,...... si presenta a questo appuntamento forte dei quarantasei punti in classifica conquistati e dopo il pareggio interno ottenuto contro ildi Raffaelenel trentaquattresimo turno ...

Monza: Palladino, 'studio Spalletti perché è il migliore' Agenzia ANSA

Novità per Spalletti che concede spazio a Zerbin nel tridente con Elmas e Osimhen. Dentro anche Bereszynski e Juan Jesus in difesa, confermato Gollini in porta. Palladino punta sull'ex Petagna riforni ..."Kvaratskhelia e Osmhen non si fermano, si limitano". Palladino sentenzia quelli che saranno i pericoli principali per il suo Monza, domani contro il Napoli. "Sono dei grandissimi giocatori, i fenomen ...