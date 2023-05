Monza | Palladino esalta i suoi | ' Prestazione pazzesca contro il Napoli'

... già matematicamente campioni d'Italia, guidano con 83 punti, mentre ilè ottavo a quota 49. ... Al 18 sono gli uomini dia passare, con un'azione in contropiede molto simile alle tante ...Guido - Anche ilnon aveva quasi più nulla da chiedere al campionato ma ha giocato una ... E poi bisogna dare merito ai brianzoli che con la guida dinon solo stanno facendo un grande ......- Power Stadium ilsi regala un pomeriggio di festa battendo 2 - 0 il Napoli Campione d'Italia con le reti di Mota Carvalho e Petagna . Al termine della gara ha parlato così Raffaele,...

Una sorpresa per il Napoli in un pomeriggio non esaltante trascorso al Brianteo di Monza, dove gli azzurri sono usciti con la prima sconfitta da campioni ...Il Napoli resta a 83 punti Con questo successo il Monza di Palladino, vera rivelazione del torneo, sale a 49 punti issandosi all’ottavo posto insieme alla Fiorentina. Leggi ...