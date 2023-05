Monza-Napoli | rigore enorme negato a Osimhen | si lamenta Politano

(Di domenica 14 maggio 2023) Moviola: L’arbitro Cosso ed il Var Fourneau non concedonosu Victore Matteo. L’arbitro dinon ha concesso due penalty chiesti a gran voce dal tecnico Luciano Spalletti e da tutta la squadra azzurra. Il primo episodio è veramente clamoroso:viene abbattuto in area dida Pessina. L’attaccante nigeriano anticipa nettamente il suo avversario che lo colpisce sulla caviglia. L’arbitro Cosso fischia il fallo di, arriva un consulto con il Var ma non viene ritenuto opportuno mandare l’arbitro al monitor ed ilsunon viene concesso. Il secondo episodio da moviola di ...

2 - 0, le pagelle dei biancorossi. Di Gregorio ... batte 2 - 0 in un match della 35/a giornata del campionato di Serie A. A segno Mota (18') e Petagna (54'). Nell'altro match in contemporanea tra Fiorentina e Udinese vincono i viola 2 - 0 ... Commenta per primo: 2 - 0 Marcatori: 18' pt Mota (M), 9' st Petagna (M). Assist : 18' pt Pessina (M) (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo (38' st Antov), Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina (37' st ...

Appena terminata la sfida del 35° turno di Serie A tra i padroni di casa in ottima forma del Monza e gli ospiti da poco reduci dai festeggiamenti per il terzo tricolore della propria storia del Napoli ...Nella trentacinquesima giornata di campionato il Napoli affronta il Monza all'U-Power Stadium. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Elmas e Zerbin accanto ad Osimhen. I padroni di casa rispondono con un ...