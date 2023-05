Monza-Napoli | Petagna | “Contento per il gol | ne avevo bisogno”

(Di domenica 14 maggio 2023) “Sonoper il gol, era un po’ che non segnavo e ne. Abbiamo l’obiettivo di arrivare più in alto possibile e vincere contro i campioni d’Italia è stato bellissimo. Volevo dedicare il gol e la vittoria alla mia mamma visto che è anche la sua festa. Siamo un gruppo bellissimo, non abbiamo nulla da perdere, la salvezza è stata raggiunta e ora dobbiamo fare quanti più possibili nelle prossime tre partite”. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Dazn dell’attaccante del, ex, Andrea, dopo il 2-0 dei brianzoli sui nuovi campioni d’Italia. SportFace.

