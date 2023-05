Monza-Napoli oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) Prosegue la 35esima giornata diA. Anche quest’si scenderà in campo con diversi match e tra le tante partite, alle 15.00, ildi Raffaele Palladino (11esimo in classifica) e ildi Luciano Spalletti (al 1° posto e già aritmeticamente Campione d’Italia), si affronteranno all’U-Power Stadium. Un incontro interessante che propongono un ottimo calcio. I brianzoli proveranno a fare di tutto per contrastare il prolifico attacco della miglior squadra di questaA. Nell’undici inziale di Palladino troveremo Di Gregorio come guarda pali. Marì, Izzo e Caldirola tenteranno di fermare le sortite offensive di Osimhen e compagni mentre Ciurria, Pessina, Rovella e Carlos Augusto proveranno a contrastare il centrocampo partenopeo proponendo il proprio gioco. In avanti Caprari e uno tra Sensi ...