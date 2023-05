Monza-Napoli oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2022 2023

(Di domenica 14 maggio 2023) Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra, valevole per la 35esima giornata della. Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato ma vogliono comunque finire in bellezza la stagione. I partenopei vogliono proseguire la loro marcia e continuare a macinare punti, mentre i brianzoli tenteranno di regalare una gioia ai propri tifosi e continuare a fare bene. All’andata finì 4-0 per il; come andrà stavolta? La sfida è in programma, domenica 14 maggio alle 15:00.sulla piattaforma Dazn e sulZona Dazn, visibile su Sky previa attivazione. SportFace.

Azzurri in campo questo pomeriggio contro il Monza: l'obiettivo è regalarsi un'altra giornata di gioia e festeggiamenti ...