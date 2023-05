Monza-Napoli LIVE 2-0 | raddoppio di Petagna

(Di domenica 14 maggio 2023) All’U-Power Stadium, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll‘U-Power Stadium,si affrontano per la 35esima giornata della Serie A 2022/2023.

Tutti si aspettavano una squadra più scarica e invece siamo stati sul pezzo' ha detto Spalletti presentando. 'Vogliamo vincere, perché vogliamo andare avanti oltre i traguardi. Da qui ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: a fine primo tempo FLOP: a fine primo tempo VOTI: a ...All'U - Power Stadium, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'U - Power Stadium,si affrontano per la 35esima giornata della Serie A ...

Live Monza-Napoli 1-0: secondo tempo, partita scialba ilmattino.it

Marcatore: 18' Mota Carvalho (M). Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Mota Carvalho; Petagna ...46' - Cambio all'intervallo per il Napoli: dentro Kvaratskhelia al posto di Zerbin. Monza in vantaggio al termine della prima frazione: a decidere fin qui è la rete segnata da Dany Mota. Squadre negli ...