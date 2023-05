Monza-Napoli | Le probabili formazioni

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 14 maggio 2023)- Domenica 14 maggio, ore 15.00, U-Power Stadium Arbitra Francesco Cosso di Reggio Calabria Lescelte degli allenatori: Palladino non dovrebbe rischiare Marì dopo l'infortunio patito a Torino, con Marlon che affiancherà Izzo e Caldirola nel terzetto che si schiererà davanti a Di Gregorio, ancora preferito a Cragno. Ciurria e Carlos Augusto saranno gli esterni del centrocampo a quattro, con Pessina e Rovella intermedi. Caprari e Sensi invece avranno il compito di innescare Mota, in netto vantaggio sull'ex Petagna. Luciano Spalletti potrebbe concedere minuti a chi ha giocato meno nel corso del campionato. Sicuramente out Lozano e Mario Rui. Nel 4-3-3 potrebbe esserci ancora Gollini tra i pali, con Bereszy?ski, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera in difesa. Elmas potrebbe partire dal primo minuto con Demme e Anguissa in ...