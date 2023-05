Monza-Napoli 2-0 | Palladino batte i campioni d’Italia

(Di domenica 14 maggio 2023) All’U-Power Stadium, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All‘U-Power Stadium,si affrontano per la 35esima giornata della Serie A 2022/2023.

Unparzialmente rimaneggiato cade in casa delcon un gol per tempo - di Dani Mota Carvalho e Andrea Petagna - , contro una squadra più motivata e affamata. I brianzoli restano così ...All'U - Power Stadium c'è il confronto tra. Le due formazioni hanno già raggiunto gli obiettivi stagionali, con gli azzurri che sono riusciti a conquistare lo scudetto con ben sei giornate d'anticipo . Salvezza assicurata per i ...e Fiorentina - Udinese, si affrontano per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie ADopo il lunch match tra Verona e Torino, la domenica della trentacinquesima giornata del ...

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Monza batte Napoli 2-0 in un match della 35/a giornata del campionato di Serie A. A segno Mota (18') e Petagna (54'). Nell'altro match in contemporanea tra Fiorentina e Udinese ...ma al 54' a segnare è ancora il Monza. Questa volta il portoghese impegna Pierluigi Gollini e sulla ribattuta Petagna finta il tiro prima di piazzare il pallone all'angolino basso con il mancino. Il ...