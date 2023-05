Monza-Napoli 2-0 | Mota Carvalho e l’ex Petagna fanno lo sgambetto ai Campioni d’Italia

(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto2-0: prima sconfitta da Campioneper il. Allo U-Power Stadium di-Brianza la formazione di Luciano Spalletti incappa in un Ko inaspettato, il quarto in questo campionato stra-dominato dagli azzurri. Un gol per tempo per la squadra di Raffaele Palladino, napoletano di Mugnano, sempre più rivelazione di questo torneo.ha sbloccato il risultato al 19?, poi al 55? il raddoppio del. Unspuntato, nonostante la presenza di Osimhen al centro dell’attacco fin dal 1?, ma visibilmente appagato dopo la sbornia per i festeggiamenti del terzo Scudetto. Tutto legittimo, anche se perdere non fa mai piacere, ...

Unparzialmente rimaneggiato cade in casa delcon un gol per tempo - di Dani Mota Carvalho e Andrea Petagna - , contro una squadra più motivata e affamata. I brianzoli restano così ...All'U - Power Stadium c'è il confronto tra. Le due formazioni hanno già raggiunto gli obiettivi stagionali, con gli azzurri che sono riusciti a conquistare lo scudetto con ben sei giornate d'anticipo . Salvezza assicurata per i ...e Fiorentina - Udinese, si affrontano per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie ADopo il lunch match tra Verona e Torino, la domenica della trentacinquesima giornata del ...

Palladino sa come si uccidono le grandi e fa fuori anche il Napoli dopo aver battuto Inter e Juve. Il Monza batte anche il Napoli 2-0. I biancorossi passano in vantaggio grazie alla giocata dinamica ...Quarto ko stagionale per il Napoli dopo quelli arrivati contro Milan, Inter e Lazio. Un successo che impreziosisce ancor di più la stagione del Monza, inaspettata anche per le più rosee previsioni di ...