Monza-Napoli 2-0 | Dany Mota | «Partita tosta | vincere contro i campioni d’Italia ha un sapore diverso»

(Di domenica 14 maggio 2023) Ai microfoni di Sky è intervenuto, autore del primo gol del. Ilha perso la2-0, il secondo gol dell’ex azzurro Petagna. «ma bellissimaloro ha sempre un. Con Leao ci sentiamo e ci vediamo, abitiamo abbastanza vicini, spero il meglio per lui per lal’Inter» De Grandis fa i complimenti per l’azione del primo gol, costruito con passaggi di prima intenzione. Ilsi è dimostrata squadra bella e, ha una media punti da squadra che vuole entrare nelle coppe ...

TABELLINO: 2 - 0 Marcatori: 18' pt Mota (M), 9' st Petagna (M). Assist: 18' pt Pessina (M)(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo (38' st Antov), Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina (...Alle 15 si sono giocatee Fiorentina - Udinese: i campioni d'Italia hanno perso 2 - 0, mentre i viola hanno vinto con lo stesso risultato. Ora è in corso Bologna - Roma. La domenica si ...Queste le dichiarazioni ai microfoni di Dazn dell'attaccante del, ex, Andrea Petagna , dopo il 2 - 0 dei brianzoli sui partenopei.

Il Napoli perde col Monza, ma la 'notizia' peggiore è un'altra AreaNapoli.it

L'analisi di Raffaele Palladino, tecnico del Monza, a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli. "Mi é piaciuto l'atteggiamento della squadra, ottima prestazione anche in fase di non possesso. Stavamo af ..."Giocatori appagati dopo la conquista dello scudetto". Luciano Spalletti non usa mezze misure per spiegare che "se i giocatori si sentono appagati, diventano presuntuosi. E la presunzione leva qualsi ...