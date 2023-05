Monza | le pagelle di CM | Di Gregorio insuperabile | Pessina monumentale

- Napoli 2 - 0, ledegli azzurri .- Napoli 2 - 0, il tabellino .- Napoli 2 - 0, ledei biancorossi. Di Gregorio 6,5: viene chiamato in causa pochissimo, ma ...Ledi- Napoli: disastro Bereszynski, Carlos Augusto sfrecciaMONZADi Gregorio 7 - Risponde da campione su destro ravvicinato di Anguissa e devia sul legno l'incornata di Olivera. ...Le, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di- Napoli, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Seriew A 2022/2023. Allo U - Power Stadium grande partita dei ...

Pagelle Monza-Napoli: i brianzoli avevano più voglia, la testa degli azzurri era altrove CalcioNapoli24

Il tecnico del Napoli ha fatto fare ad un ragazzino un giro negli spogliatoi e gli ha mostrato la panchina Bellissimo gesto da parte di mister Spalletti… Leggi ...Meglio nella rirpesa, come molti compagni, ma senza grandi guizzi. Anguissa 5,5 - Non il solito strapotere nei duelli fisici, diversi errori anche in costruzione quando il Monza alza la pressione e ...