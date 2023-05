Monza e Fiorentina sorridono contro Napoli e Udinese Verona | col Torino caduta che fa male

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) All’U-Power Stadium diè arrivata la quarta sconfitta stagionale del. Gli azzurri, già campioni di Italia, si arrendono infatti 2-0 aldi Raffaele Palladino sotto i colpi di Dany Mota Carvalho e dell’ex Andrea Petagna. Spalletti fa un po’ di tuonare, a partire dal portiere (in campo Gollini) e soprattutto in avanti dove Elmas e Zerbin affiancano Osimhen. Al 18’ i padroni di casa passano in vantaggio grazie a Mota Carvalho che insacca a porta vuota il tocco sotto di Pessina a scavalcare Gollini. I campani provano a reagire, ma Rrahmani dibalzo calcia alto e Anguissa trova sulla sua strada Di Gregorio. La ripresa si apre con Kvaratskhelia in campo, ma anche con il raddoppio brianzolo grazie all’ex Petagna che raccoglie una respinta di Gollini e lo batte con un tiro a giro sul secondo palo. Il ...