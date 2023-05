Montecassino | messa d’insediamento per don Luca Antonio Fallica

(Di domenica 14 maggio 2023) Si è tenuta nell’abbazia diladell’insediamento ufficiale di domcome 193° successore di San Benedetto. A presiedere il rito è stato il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale per la diocesi di Roma ed arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano. Nella sua omelia il cardinale ha definito l’arrivo di dom“un ritorno alle radici per restituire linfa vitale che produce frutti abbondanti”. Papa Francesco, nello scegliere come abate il frate che aveva fondato la giovane comunità di Dumenza (Varese) lo definì “stimato maestro nella scuola del servizio divino”. Durante il rito nella basilica cattedrale didomha ricevuto i simboli del suo ...

Il 16 marzo, poi, ac'è stata l'immissione come abate ordinario alla presenza dell'abate presidente della Congregazione sublacense cassinese, dom Guillermo Leòn Arboleda Tamayo, e dell'

Sabato 13 maggio, alle ore 17, terminerà per l'abate Luca Fallica il percorso iniziato lo scorso 9 gennaio con la nomina ad abate territoriale dell'abbazia di Montecassino da parte di Papa Francesco.