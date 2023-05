Modello regioni Le riforme istituzionali secondo Lupi

Leggi su formiche

(Di domenica 14 maggio 2023) La riforma istituzionale in senso presidenziale è un acceleratore per dare ai governi una spinta oggettiva e dare seguito al programma elettorale. Lo dice a Formiche.net Maurizio, presidente di Noi con l’Italia e già ministro delle Infrastrutture che plaude all’iniziativa del governo di convocare le opposizioni e indica il passo successivo: ascolto, sintesi ma poi decisione. La riforma istituzionale in senso presidenziale è un acceleratore per dare ai governi una spinta oggettiva e quindi dare seguito al programma elettorale? Faccio una premessa: lesono fondamentali per rafforzare le istituzioni e la democrazia. Quindi la riforma che stiamo pensando di fare va in quella direzione, perché o le istituzioni moderne sono in grado di rispondere alle esigenze delle sfide attuali, oppure si rischia di svilirle. Ho sempre preferito la riforma in ...